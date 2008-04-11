Сегодня – Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона, который проводится по инициативе Всемирной организации здравоохранения и призван повысить информированность общества о заболевании, оказать поддержку больным паркинсонизмом и их семьям, а также внести свой вклад в преодоление этого страшного недуга.

Болезнь Паркинсона – хроническое прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, впервые описанное в 1817 г. английским врачом Джеймсом Паркинсоном /1755-1824/. Основные признаки болезни: дрожание рук, замедленность движений, скованность, боль, нарушения двигательной динамики и психики. Болезнь приводит к инвалидности, оставляя полную ясность сознания. Происхождение болезни до сих пор не выяснено.

Кроме того, у больных с болезнью Паркинсона утрачивается выразительность мимики. Больные могут выглядеть равнодушными, безразличными, хотя на самом деле обычно переживают ту или иную ситуацию как здоровые люди. У таких больных может нарушаться речь, становится неразборчивой. Близкие больному люди часто сердятся, думая, что больной небрежно произносит фразы. Эта неловкое обстоятельство может быть преодолена, если близкие поймут, что больной не может говорить иначе.

При болезни Паркинсона у больных часто наступает угнетенное состояние духа – депрессия. Это связано с двумя причинами: во-первых, больной бывает огорчен тем, что не может действовать так же полноценно, как прежде ни на работе, ни дома. Во-вторых, в природе самой болезни лежит повреждение тех отделов мозга, которые обеспечивают человеку уравновешенное настроение.

Как правило, эта страшная болезнь развивается в возрасте после 40 лет, но возможны случаи развития заболевания и в более раннем возрасте. Мнение, будто болезнь Паркинсона – недуг глубоких стариков, по меньшей мере, не соответствует действительности. В последнее время, в связи со старением населения планеты – увеличения количества пожилых людей в структуре общества, болезнь Паркинсона стала настоящей социальной проблемой. Неуклонно растет число случаев заболевания, недуг молодеет – увеличивается количество пациентов в возрасте от 30 до 40 лет.

Несмотря на успехи, достигнутые в области изучения течения заболевания, медицина до сих пор не имеет достаточно эффективных методов лечения болезни Паркинсона. Особая проблема больных паркинсонизмом состоит в неспособности обслуживать себя, а также в неподготовленности близких родственников к уходу за этими больными. Все это делает проблему борьбы с болезнью Паркинсона одной из насущных задач общественного здравоохранения.

Внимание мировой общественности к этой болезни неслучайно. Паркинсонизм – достаточно распространенное заболевание, поражающее человека на самом пике его интеллектуальной активности. Во всем мире примерно 4 млн. человек страдают этим недугом, среди них – знаменитый боксер Мухаммед Али.

На сегодняшний день в исследовании путей борьбы с заболеванием достигнут определенный прогресс. Открыты новые способы лечения, апробируются новые методики. В большинстве высокоразвитых стран проблеме болезни Паркинсона уделяется самое пристальное внимание не только со стороны коммерческих исследовательских центров и клиник, но и на государственном уровне.

Незаменимую помощь больному могут оказать любовь, забота и внимательное отношение со стороны близких. Людям, ухаживающим за больными паркинсонизмом, необходимо понять, что просьбы больного не являются капризом – просто некоторые вещи ему трудно сделать самому, и он обращается за помощью к окружающим. Найти взаимопонимание – одна из нелегких, но решаемых задач для тех, кто помогает больным болезнью Паркинсона преодолеть трудности этого хронического заболевания.