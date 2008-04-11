Наращивать ресницы вредно для зрения

Американские ученые пришли к выводу, что наращивание ресниц может привести к потере зрения.

Специалисты обнаружили, что многие препараты для наращивания ресниц содержат вещество биматопрост (он часто используется для снятия внутриглазного давления). Применение биматопроста не по назначению способно не только ухудшить зрение, но и привести к полной его потере.

При наращивании ресниц препаратами, содержащими биматопрост, у людей с нормальным зрением могут возникнуть дополнительные побочные эффекты: опухоль сетчатки, отёк или воспаление глаз. Если после данной косметической процедуры у вас появились перечисленные выше симптомы, немедленно проконсультируйтесь с врачом.

passion.ru