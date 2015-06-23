В Киеве представили обновленную Гуманитарную карту Донбасса

Гуманитарный штаб Рината Ахметова и «Допоможемо ТВ» представили обновленную Гуманитарную карту Донбасса, которая отображает нужды жителей зоны АТО и вынужденных переселенцев. В ее основе – исследование Киевского международного института социологии (КМИС).

Как передает корреспондент УНИАН, во время круглого стола на тему "Год после начала конфликта: Гуманитарная карта потребностей мирных жителей Донбасса и блокирование гуманитарной помощи» результаты исследования обсуждали представители Гуманитарного штаба, Всемирной продовольственной программы, УКГВ ООН, Международного Красного Креста, представитель Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка, правозащитники, представители общественных организаций.

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"Уровень потребностей людей в городах, неподконтрольных Украине, остается высоким. Согласно данным исследования, 52% опрошенных нуждаются в медикаментах, 41% - в продуктах питания, 34% - в бытовых товарах. Самая проблемная ситуация – в Стаханове, Ровеньках и Дзержинском. В Стаханове 80% опрошенных заявили, что нуждаются в питании, медикаментах, средствах гигиены" - сообщила эксперт КМИС Дарина Пирогова.

«Год назад, когда создавался Гуманитарный Штаб, Ринат Ахметов ставил задачу помогать своим землякам, жителям Донбасса, которые попали в беду в результате войны, и поэтому для него очень важно, чтобы помощь оказывалась адресно и именно тем людям, которым особенно тяжело. Это соответствует принципу эффективности, которым руководствуется Штаб. Гуманитарная карта помогает увидеть болевые точки и потребности людей. Именно туда мы направляем помощь. Мы там, где наши земляки, это философия Ахметова, это философия Гуманитарного штаба», - сказала Римма Филь - координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

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По словам Филь, международные организации и Штаб Ахметова столкнулись с тем, что в течение 15 дней не могли доставить помощь мирным людям через линию соприкосновения.

"Мы еще раз повторяем, что нужны четкие и прозрачные правила доставки помощи, нужен отдельный пункт пропуска для гуманитарных грузов», - сказала Филь.

В свою очередь представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Александр Овдиенко подчеркнул, что проблема доступа гуманитарной помощи остается актуальным.

"Чтобы помощь оказывалась своевременно, необходимо несколько коридоров, также необходимо упростить процедуры оформления гуманитарной помощи. Мы надеемся, что в ближайшее время будут внесены изменения в нормативные акты», - отметил Овдиенко.

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В октябре 2014 года Гуманитарный штаб Рината Ахметова и «Допоможемо ТВ» впервые представили Гуманитарную карту Донбасса, которая отображает нужды жителей зоны АТО и вынужденных переселенцев. В ее основе – исследование Киевского международного института социологии (КМИС). С момента создания карты было проведено 5 исследований. Гуманитарная карта используется Штабом Рината Ахметова и международными организациями для планирования помощи мирному населению Донбасса.

Представленное во время круглого стола исследование было проведено по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова и "Допоможемо ТВ" с 2 по 8 июня 2015 года. Методом телефонного интервью (CATI) был опрошен 2100 респондентов в возрасте старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 27 городов Донецкой и Луганской областей.