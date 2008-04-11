Опасные для детей пищевые красители следует запретить - эксперты

Британское агентство по стандартизации продуктов питания (FSA) призвало сегодня прекратить использование в Европе синтетических пищевых красителей, употребление которых может привести к развитию гиперактивности детей.

Пищевые красители E110, Е122, E102, E124, E104 и E129 попали под подозрение в результате исследования, проведенного сотрудниками Университета Саутгемптона в 2004 году, передает Lenta.ru.

По данным ученых, дети, употреблявшие напитки с высоким содержанием этих веществ, отличались от своих сверстников импульсивным и неконтролируемым поведением и испытывали проблемы с концентрацией внимания.

В исследовании, продолжавшемся шесть недель, приняли участие 300 детей в возрасте трех, восьми и девяти лет.

Глава FSA Дейм Деирдр Хаттон отметила, что для введения полного запрета на использование этих красителей британским властям потребуется санкция надзорных органов ЕС. Пока же FSA призывает производителей к добровольному отказу от небезопасных ингредиентов с 2009 года.

Ранее Европейское агентство по контролю безопасности пищевых продуктов заявило, что считает предполагаемое вредное воздействие красителей весьма незначительным, однако поскольку данные вещества не имеют пищевой ценности, прекращение их использования никак не скажется на качестве продуктов питания.