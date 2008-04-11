Украина осталась без гамма-ножа

Вместо аппарата по удалению раковых опухолей головного мозга, на который украинцы собирали деньги всей страной, чиновники медицины приобрели линейный ускоритель - похожее, но более дешевое устройство.

Гамма-нож стоит около 25 млн. грн. Государство выделило 55 млн. грн. на приобретение операционной установки, плюс 5 млн. собрали наши граждане. Хватило бы на два аппарата. На оставшиеся от покупки линейного ускорителя деньги обещают построить специальный медицинский центр, где будут применять устройство для обслуживания. Почему чиновники не купили гамма-нож, расследовала газета.

10 тыс. случаев раковых опухолей головного мозга диагностируется в Украине каждый год.

ICTV