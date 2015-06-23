Минздрав уверяет, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ доставлена в регионы

09:40, 23 июня 2015
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Общее количество вакцины – 100 тысяч доз. Стоимость закупки – 955 тысяч гривен. Страна-производитель – Польша

Министерство здравоохранения уверяет, что доставило в регионы вакцину БЦЖ и новорожденные будут вакцинированы по графику / Фото: УНИАН

Министерство здравоохранения уверяет, что доставило в регионы вакцину БЦЖ и новорожденные будут вакцинированы по графику.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

«Вся вакцина БЦЖ для профилактики туберкулеза польского производства, которая была закуплена в декабре 2014 года, поступила в регионы в соответствии с приказом Минздрава Украины №1033», - говорится в сообщении.

Общее количество вакцины – 100 тысяч доз. Стоимость закупки – 955 тысяч гривен. Страна-производитель – Польша.

Как сообщалось, министр здравоохранения Александр Квиташвили заявлял, что последние три года Украина закупала российскую вакцину БЦЖ, при этом сомнительного качества, и подчеркнул, что больше «российские вакцины заходить в Украину не будут».

В декабре 2014 года по результатам конкурсных торгов Минздрав закупил вакцину польского производителя.

Первую прививку вакциной БЦЖ проводят до выписки ребенка из роддома для создания противотуберкулезного иммунитета.

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