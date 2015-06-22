Министр экологии призвал ОБСЕ проверить радиационный фон в Донецке

Министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко призвал ОБСЕ проверить радиационный фон в Донецке в связи с возможным нарушением целостности хранилища источников радиоактивных отходов.

Как сообщает пресс-служба министерства, по словам Шевченко, «состояние хранилища радиоактивных отходов под Донецком, которое подчинено Министерству обороны Украины, вызывает беспокойство, так как сейчас нет возможности проверить радиационный фон украинской стороной, а это может привести к катастрофическим экологическим последствиям. Поэтому мы требуем от представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ провести замеры радиационного фона в этом районе».

Шевченко заметил, что восстановление экологии на территории АТО - важный проект национального масштаба, который рано или поздно нужно воплощать в жизнь. «Мы должны быть готовы, что на территории после боевых действий встретим выжженные леса, перерытые траншеями заповедные земли, уничтоженный животный и растительный мир. Также это колоссальные проекты по восстановлению природно-заповедного фонда, водного фонда, ликвидация минных полей и остатков оружия и боеприпасов, которые влияют на экосистему, восстановление очистных сооружений и прочее. Это все будет стоить миллиарды гривень, но без экологического восстановления этот регион будет трудно экономически восстановить и обеспечить его дальнейшее стабильное развитие», - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон генерал-майор Андрей Таран заявил, что вблизи Донецкого аэропорта, между поселком Пески и шахтой «Октябрьская» находится хранилище источников радиоактивных излучений, и «мощный взрыв, который произошел 16 июня на территории Донецкого казенного завода химических изделий, вследствие детонации подземных складов боеприпасов, мог нарушить его целостность». «Эта ситуация вызывает большую озабоченность украинской стороны, ведь существует вероятность утечки радиоактивных элементов, что очень опасно для здоровья и жизни большого количества гражданского населения региона», - отметил Таран.

Он призвал представителей миссии ОБСЕ провести мониторинг радиационного фона в этом районе и другие мероприятия, способствующие устранению опасности в регионе.