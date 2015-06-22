На оздоровление в Австрию поехали 12 онкобольных детей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, дети с онкологическими заболеваниями крови вчера, 19 июня, отправились на оздоровление в город Иббс-на-Дунае (Австрия).

По сведениям горсовета, всего в Австрию отправились 12 детей, из них пятеро харьковчан и семеро жителей Харьковской области. Дети выехали автобусом из Харькова в киевский аэропорт «Борисполь» в сопровождении родителей и медицинских работников, откуда рейсом «Киев - Вена» отправились в Австрию.

Во время пребывания в Австрии детей обследуют в госпитале Святой Анны (Вена), где они получат консультативную помощь врачей-специалистов. Также детям за счет средств принимающей стороны будет продолжена поддерживающая терапия. Сопровождать детей во время отдыха и оздоровления будут врачи-гематологи Харьковской городской клинической детской больницы №16.

Кроме того, в Австрии для детей проведут различные экскурсии и прогулки. Как отмечают медики, оздоровление и отдых детей в Австрии способствует повышению эффективности лечения и улучшению психологического состояния детей.

Справка УНИАН. Харьковские дети с онкологическими патологиями проходят оздоровление в Австрии с 1996 года в рамках программы международного сотрудничества между Харьковским городским советом и австрийской экологической организацией «Глобал-2000». За это время в Европе побывали 363 ребенка.