ООН планирует направить $41,5 млн на помощь переселенцам в Украине

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в 2015 году планирует получить от стран-доноров 41,5 млн долл. для оказания гуманитарной помощи переселенцам из Донбасса и Крыма, на общую сумму 41,5 млн долл., сообщила УНИАН советник по вопросам общественной информации УВКБ ООН Нина Сорокопуд.

«По нашим подсчетам, на помощь в Украине нам нужно 41,5 млн долл.», - сказала она.

При этом Сорокопуд отметила, что на сегодняшний день организация привлекла половину из необходимых средств. Основными донорами в этом году стали Соединенные Штаты Америки, предоставив 10,4 млн долл., а также страны Европейского Союза, которые предоставили 4 млн долл. В частности, Дания перечислила 1,5 млн долл., Германия – 1,1 млн долл., Швеция – 1,8 млн долл.

Средства направляются на финансирование деятельности УВКБ ООН в сфере предоставления правовой защиты переселенцам, в частности по вопросам перемещения через контактную линию с зоной антитеррористической операции и регистрации в местах фактического проживания, а также в сфере обеспечения внутренне перемещенных лиц непродовольственными товарами (постельное белье, одежда, гигиенические принадлежности) и материалами для ремонта жилья.

Согласно данным, предоставленным УВКБ ООН и Министерством социальной политики, в Украине на июнь 2015 года зарегистрировано более 1,3 млн переселенцев из Донбасса и Крыма. При этом 60% из них – пенсионеры, 12% - дети, 4% - лица с ограниченными возможностями. Больше всего переселенцев зарегистрировано в Донецкой и Луганской областях (490 и 187,5 тыс. человек соответственно). Большое количество внутренне перемещенных лиц находится также в Харьковской области (172,6 тыс. человек), Запорожской (93 тыс. человек) и Киевской (95 тыс. человек, из которых 41 тыс. в Киеве) областях.

Как сообщал УНИАН, государство в 2015 году выделило около 3,4 млрд грн для выплаты финансовой помощи внутренне перемещенным лицам.