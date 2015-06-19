В Сумах начал работу пункт бесплатного проката средств передвижения и реабилитации
15:36, 19 июня 2015Страна
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В Сумах на базе коммунального учреждения «Городской территориальный центр социального обслуживания предоставления социальных услуг «Берегиня» начал работу пункт бесплатного проката средств передвижения и реабилитации.
В пункте проката можно бесплатно получить во временное пользование инвалидные коляски, ходунки, костыли, трости и другие средства
Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумского городского совета.
«В пункте проката можно бесплатно получить во временное пользование инвалидные коляски, ходунки, костыли, трости и другие средства, которые в значительной мере облегчают жизнь больных или инвалидов. Срок пользования согласовывается сторонами в договоре», - отмечает пресс-служба.
По ее информации, пункт проката действует при отделении организации предоставления адресной натуральной и денежной помощи. Он рассчитан на инвалидов, пожилых людей и граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, в том числе и участников антитеррористической операции.
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