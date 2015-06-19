Еврокомиссар: На Донбассе - гуманитарная катастрофа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал член Европейской комиссии по вопросам европейской политики, соседства и переговоров по расширению Йоганнес Хан в Харькове во время посещения лагеря “Ромашка”, где проживают временно перемещенные лица.

“То, что мы видим сейчас - это гуманитарная катастрофа”, - сказал он.

Хан также назвал переселенцев с Донбасса беженцами. “Мы всегда с беспокойством воспринимаем такую ситуацию, потому что речь идет на самом деле о беженцах, хотя эти люди на официальном языке называются внутренне перемещенными лицами”, - отметил еврокомиссар.

Он отметил, что Евросоюз уже выделил 140 млн евро, “чтобы помочь гуманитарной беде”.

Хан подчеркнул, что во время визита в Украину его будет интересовать процесс проведения реформ и вопрос переселенцев с временно оккупированных территорий.

Еврокомиссар отметил, что для него очень важным является личное общение с переселенцами, поскольку это дает возможность более эффективно оказывать помощь.

“Мы очень надеемся, что этот период не будет длиться долго”, - подчеркнул Хан.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец апреля в Харьковской области было официально зарегистрировано 164,596 тыс. внутренне перемещенных лиц с Донбасса и АР Крым.

В целом, по данным Межведомственного координационного штаба по вопросам социального обеспечения граждан Украины, которые перемещаются из районов проведения антитеррористической операции и временно оккупированной территории, по состоянию на 11 мая из Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донбасса в другие регионы Украины переселены 854,474 тыс. лиц.