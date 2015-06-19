Инвалидам субсидии будут начисляться автоматически

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 229 из 269 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Голосование проводилось несколько раз, потому что не хватало голосов для положительного результата.

Данным законом обязано структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения по упрощенному порядку назначать и предоставлять жилищные субсидии неработающим пенсионерам и неработающим инвалидам без обращения гражданина, а работающим пенсионерам и работающим инвалидам по обращению гражданина с представлением справок о доходах.

Законом определено, что субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначаются и предоставляются структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения по упрощенной процедуре.

Предусмотрено, что для неработающих пенсионеров и неработающих инвалидов, зарегистрированных в жилом помещении (доме) и состав семьи которых состоит только из таких лиц – субсидии будут начисляться без обращения гражданина на основании сведений от Пенсионного фонда Украины и других органов государственной власти и органов местного самоуправления, полученных в порядке обмена информацией. Также для неработающих пенсионеров и неработающих инвалидов, зарегистрированных в жилом помещении (доме) и в состав семьи которых входят другие лица, субсидии начисляются по обращению гражданина на основании справок о доходах зарегистрированных граждан, а для работающих пенсионеров и работающих инвалидов, зарегистрированных в жилом помещении (доме) и состав семьи которых состоит только из таких лиц или же в состав семьи входят другие лица - по обращению гражданина на основании справок о доходах зарегистрированных граждан.