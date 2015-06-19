В Украине разработают новую программу по переоснащению службы крови

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Житомирском институте медсестринства.

По его словам, в Украине разработают новую государственную программу, направленную на переоснащение службы крови. «Есть такие важные направления (реформирование - УНИАН) и служба крови - одна из таких стратегических служб, от которых в нашей стране зависит государственная безопасность", - подчеркнул он.

Министр пообещал, что летом этого года в Украине будет проведен анализ всех центров крови и разработана программа их переоборудования.

"Я сам видел несколько таких станций крови, это - 50-е годы прошлого века в лучшем случае. Поэтому мы и начнем уже летом этого года анализ ситуации по всей стране и будем разрабатывать государственную программу, которая будет направлена на переоснащение всей службы крови. Это очень важно», - сказал Квиташвили.