В Запорожской области растет уровень смертности

В Запорожской области показатель смертности вырос на 7,9%.

Как сообщили УНИАН в Запорожском облправлении статистики, по состоянию на 1 марта в регионе проживало 1830,2 тыс. человек, при этом в январе-феврале 2008г. численность населения области сократилась на 2,7 тыс. человек и сокращение числа проживающих произошло именно за счет роста числа умерших.

"В январе-феврале 2008г. в Запорожской области зарегистрировано 5 663 умерших, что на 7,9% выше соответствующего показателя 2007г.", - сообщили в облуправлении статистики.

Наиболее высокий уровень смертности на территории Запорожской области зафиксирован в Бердянськом (28,3%), Новониколаевском (27,6%), Гуляйпольском (26,3%), Ореховском (25,4%) и Запорожском (24,7%) районах.

В целом же по области, показатель смертности в сельской местности составляет 24,3%, что на 7,1% выше уровня смертности, зафиксированного в городах 17,2%.