В мае симферопольскую молодежь привьют от кори и краснухи

C 16 по 26 мая в Симферополе будет проведена кампания дополнительной иммунизации (КДИ) населения в возрасте от 16 до 29 лет, передает корреспондент УНИАН.

По информации заместителя начальника Симферопольского городского управления охраны здоровья Оксаны Козуб, в Симферополе вакцинации подлежат почти 63,5 тысячи молодых симферопольцев, из них 42 тысячи – учащиеся. «Это будущие родители, которым просто необходимо сделать прививку, так как заболевание краснухой во время беременности, например, ведет к уродству ребенка, - рассказала она. – Если у беременной девушки обнаружат краснуху, то прервут беременность на любом сроке».

По словам О. Козуб, на время КДИ в Симферополе будет организована 101 прививочная бригада: 96 постоянных и 5 временных (каждая бригада включает врача (фельдшера), вакцинатора и регистратора). В настоящее время в крымскую столицу для проведения КДИ уже поступили шприцы, коробки для утилизации, а сама вакцина европейского производства поступит к концу апреля. «Это высококачественная вакцина последнего поколения, высокой очистки и без консервантов. Прививки будут делать бесплатно», - отметила она.

Как сообщила заведующая эпидотделом городской СЭС Елена Чулак, прививки не будут делать тем молодым людям, у которых есть противопоказания: температура, ОРВИ, гидроцефалия и эпилепсия, врожденный или комбинированный иммунодефицит, злокачественные опухоли, беременность, СПИД, гормональная терапия. «Вакцинация очень необходима, - подчеркнула Е. Чулак, - так как Украина единственная страна на территории Европы, которая не провела кампанию дополнительной иммунизации. А это может привести к эпидемии, а также заносу кори и краснухи на территорию других стран». Так, по словам заведующей эпидотделом городской СЭС, из Украины уже была завезена корь в 14 стран Европы.