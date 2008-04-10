В Киеве готовят проект, посвященный людям, умершим от СПИДа

Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине совместно с программой Волонтеров ООН и другими партнерами планируют реализовать проект "Живая Библиотека" в Киеве в рамках Всемирного дня памяти людей, умерших от СПИДа.

Как сообщает пресс-служба Главного управления по делам семьи молодежи и спорта КГГА, цель данного проекта - обеспечить непосредственное общение представителей различных групп, имеющих отношение к ВИЧ, и общественности в благоприятном для коммуникации формате.

Напомним, в 2007 году от СПИДа умерли 290 тыс. детей в возрасте до 15 лет. Примерно 12 млн. детей в Африке к югу от Сахары потеряли одного или обоих родителей в результате этого заболевания.

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