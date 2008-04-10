Дети Украины начинают пить и курить с 11 лет (опрос)

35% украинских подростков до 11-ти лет впервые попробовали алкоголь и 12% закурили первую сигарету.

Девушки в среднем впервые пробуют курить в 14-15 лет, а юноши - в 11.

Такие результаты показал опрос Украинского института социологических исследований им.Яременко.

По результатам исследования, ежедневно курят сигареты более 70% первокурсников ПТУ, 55% - первокурсники вузов.

Курильщики-10-класнсики составили 50%, а 8-классники - 40%.

При этом, ежедневно и еженедельно пиво пьют 15% шестиклассников и более 50% первокурсников ПТУ.

Слабоалкогольные напитки с примесью водки, употребляют почти 10% шестиклассников, 25% первокурсников ПТУ.Хотя бы раз в жизни пьяными были 20% шестиклассников и 70% первокурсников ПТУ, а 4 - 10 раз и более в этом состоянии пребывали 2% шестиклассников и до 20% первокурсников.

По словам О.Балакиревой, за последние четыре года еженедельные употребления крепких алкогольных напитков среди 15-летних девочек и 13-летних юношей выросло более, чем в 1,5 раза, а употребление вина среди подростков разного возраста - почти в 2,5 раза.

Кроме того, как минимум 1 - 2 раза в жизни наркотики употребляли более 10% юношей и 5% девочек-восьмиклассниц, 35% и 15% соответственно - первокурсников ПТУ и 25% и 15% - первокурсников вузов, а также 15,5% - десятиклассников.

В связи с этим О.Балакирева подчеркнула, что среди подростков старшего школьного возраста, а также первокурсников ПТУ и вузов необходимо воспитывать критическое отношение к рекламе табачных и алкогольных изделий, разъяснять мотивы рекламы и механизмы ее влияния, вести просветительскую работу относительно негативного влияния таких вредных привычек на здоровье молодого организма. Эту миссию ученые предлагают возложить на учителей, как самый достоверный и наиболее популярный источник информации для подростков.

Опрос проводился с 1 апреля по 30 июня 2006 года в 24 областях Украины, АР Крым и в Киеве. Всего было опрошено 6535 респондентов - учеников шестых, восьмых, десятых классов и первокурсников ПТУ и вузов из 335 учебных заведений, расположенных в 227 населенных пунктах. Соцопрос провел Украинский институт социологических исследований им.А.Яременко при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"24"