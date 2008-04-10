В Киеве закрывают отделение Института онкологии

Несколько дней назад стало известно, что отделение либо закроют, либо расформируют.

"Сейчас мы не только отказываем в госпитализации тем, кто сюда обращается, но и вынуждены решать, что делать с теми больными, которые на данный момент находятся на лечении. То ли выписывать их, то ли куда-то перенаправлять Больные позавчера даже писали письма с просьбой о помощи и направляли их в Минздрав, президенту, и даже уполномоченному по защите прав человека – Нине Карпачевой.Пациенты отделения о грядущем закрытии тоже знают. Среди них Галина Ображей, которая лечит рак уже больше года", - говорит руководитель отделения Александр Литвиненко.

"Я лично видела, как женщине, которая пришла в отделение, сказали, что никого больше принимать здесь не будут. Якобы, отделения такого уже и вовсе нет. Отказ получали все, кто приходил и вчера, и позавчера. Тех, кто недавно перенес операцию, говорят, пока оставляют. Однако официально нам еще не объявляли, что надо собирать вещи,"– поделилась Галина Ображей.

Директор Института рака Игорь Щепотин просит не сгущать краски. Несмотря на расформирование отделения, на улице никто не останется.

"У нас недавно прошла комиссия МОЗ, заключение следующее – такое отделение совершенно не нужно, так как в институте есть профильные отделения (в том числе и отделение опухоли молочной железы). Всех пациентов просто распределят. Те же лечащие врачи будут продолжать вести дела своих пациентов. Так что ситуацию драматизировать не нужно. А если кто-то и получил отказ – смело обращайтесь ко мне".

Получается, что лечить опухоль молочной железы у нас все-таки будут, но почему-то было решено, что двух отделений в институте для этого много. Хотя, как утверждает руководитель упраздняемого отделения, некоторые операции делаются только здесь.

По статистике Минздрава, в среднем в Киеве в год регистрируется 1600 случаев заболеваний молочной железы (по Украине – 16 000). В отделении общей онкологии и реконструктивной хирургии молочной железы было 50 коек.

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