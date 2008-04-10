Домашняя уборка - лекарство от депрессии

Беспорядок в доме отрицательно влияет на психическое здоровье домочадцев, утверждают специалисты. А вот уборка наоборот - способна избавить человека от постоянного напряжения и депрессии.

Ученый Дэвид Толин из Американского центра Психических расстройств провел исследование мозговой деятельности «плюшкиных» - людей, склонных к «накоплению». Оказалось, страдающие «манией собирательства» находятся в постоянном напряжении. Они постоянно решают дилемму - что можно выбросить, а что лучше оставить.

А вот те, кто не стремится сохранить у себя в доме каждую мелочь, оказались более спокойными и уравновешенными.

Причин, по которым люди не хотят избавляться от вещей, может быть много. Например, неорганизованность - хотя она не является медицинским диагнозом, но может серьезно сказаться на самочувствии. «Мне приходилось видеть людей, страдающих депрессией из-за того, что они не могут навести порядок у себя дома», - пояснил один из исследователей.

passion.ru