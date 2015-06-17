С начала проведения АТО медучреждения Днепропетровской области приняли свыше 5,3 тыс. раненных бойцов

С начала проведения антитеррористической операции медучреждения Днепропетровской области приняли более 5,3 тыс. раненных бойцов.

Как сообщили УНИАН в департаменте охраны здоровья Днепропетровской облгосадминистрации, почти 2,3 тыс. из них были экстренно прооперированы.

Сегодня в медицинских учреждениях области находится более 320 раненых. Только за последние сутки в больницы приняли 12 бойцов.

Согласно информации управления, вопрос обеспечения военных АТО качественным лечением и необходимыми препаратами находится на личном контроле председателя ОГА Валентина Резниченко.

На лечение раненных бойцов с начала проведения АТО из областного бюджета направлено 21,8 млн грн. Кроме того, финансирование в сумме 4,3 млн грн поступило из резервного фонда Государственного бюджета.

Также регион получил гуманитарную помощь на более чем 11 млн грн от Общества Красного Креста Украины, правительства Грузии, Всемирной организации здравоохранения, Фонда народонаселения ООН в Украине, Детского Фонда ООН и других.

Медикаменты, оборудование и расходные материалы на сумму почти 10 млн грн предоставили медучреждениям Днепропетровской области волонтеры.