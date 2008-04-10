За годы независимости украинки сделали 30 млн абортов

9 апреля Всеукраинская общественная организация Доля выступила с заявлением о том, что за годы независимости в Украине было сделано 30 миллионов абортов.

О таких же внушительных показателях говорит и официальная статистика осуществимых абортов в Украине: в 1990 году было сделано 1 млн 19 тыс. абортов, в 1992 – 902 тыс. абортов; в 1995 – 740 тыс. абортов; в 2000 – 434 тыс.; в 2001 – 370 тыс.; в 2002 – 346 тыс.; в 2003 – 316 тыс.; в 2004 – 289 тыс.; в 2005 – 264 тыс.; в 2006 – 230 тыс. абортов.

Для сравнения, в Польше за эти же годы было сделано лишь 82 тыс. 329 абортов, что в 365 раз меньше, чем в Украине.

Сегодня в Украине ежедневно делается свыше 700 абортов", – сообщают во Всеукраинской общественной организации Доля, добавляя при этом, что аборт – это убийство живого существа. Несмотря на это, в Украине его можно сделать даже на 154 день беременности.

Учитывая такую тенденцию, а также то, что за годы независимости из 52 миллионов украинцев осталось лишь 46 миллионов, эксперты бьют тревогу и заявляют о том, что Украина находится на грани демографической катастрофы.

"Уже через 5 лет в Украине эмигрантов из Азии, Ближнего Востока, Африка может быть больше, чем этнических украинцев. Уже сегодня Украина страдает без достаточного количества рабочей силы – заводы не имеют молодого поколения, стоят полупустые высшие учебные заведения, которые скоро будут драться за каждого абитуриента. Демографический кризис настолько остр, что его масштабы угрожают украинской государственности", – отмечают в ВГО Доля.

korrespondent.net