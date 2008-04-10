На Ровенщине врачи завышали стоимость медосмотров

Антимонопольный комитет установил, что семь районных больниц и две городские поликлиники умышленно завышали стоимость медосмотров. Людей каждый раз заставляли платить за дополнительные услуги.

Ровенские врачи искусственно завышали стоимость медосмотров. Во время тщательной проверки лечебных учреждений Антимонопольный комитет выяснил: врачи вносили в цену медосмотра лишние анализы и обследования. Например, продавцов заставляли обследоваться у хирурга. Водители же каждый раз при медосмотре сдавали анализ на определение резус-фактора, хотя он на протяжении жизни не меняется.

"А как оказалось, когда мы уже разобрались, фактически расходы, которые несла больница, были меньше. То есть, некоторых врачей, которых там не должно быть, или их услуг и трудозатрат, они вносили в эти тарифы, поэтому они были завышены", сообщил заместитель председателя Ровенского областного отделения Антимонопольного комитета Украины Виктор Боденчук.

В медицинских учреждениях убеждают: внесение в калькуляцию услуг дополнительных специалистов небезосновательное. При медосмотре врачи должны всесторонне осмотреть пациента, поэтому и ввели комплексное обследование. Подорожание справки на несколько гривен медики не считают существенным. Говорят, деньги шли не в карманы врачей, а на развитие учреждения - за них медики покупали реактивы и ремонтировали помещение.

"При обследовании, при проведении этой комиссии мы стараемся и ставим себе цель не только выдать справку на право управления транспортным средством, но и найти и выявить те заболевания, о которых этот пациент может и не знать", отметил заведующий отделением профилактики поликлиники №3 г. Ровно Владимир Пахольчук.

Все больницы, где выявлены завышенные расценки, Антимонопольный комитет оштрафовал на 5 тысяч гривен и заставил снизить тарифы. Стоимость за медосмотр водителей на Ровенщине уменьшилась с 21 гривны до 17. На четыре гривны меньше теперь стоит и обследование на получение оружия. А тем, кто выезжает за границу, справка о состоянии здоровья обойдется на половину дешевле - 11 гривен.

ICTV