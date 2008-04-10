Яблоки понижают риск сердечно-сосудистых заболеваний - ученые

Яблоки способны уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых раковых образований, заявили австралийские ученые, проведя всестороннее многолетнее исследование.

Столь популярный во всем мире плод может также служить прекрасной защитой от астмы и диабета. К тому же этот фрукт является незаменимым помощникам в борьбе с лишним весом.

Как заявил один из авторов исследования Шон Ландон, ни одна химическая добавка не сравнится с полезными свойствами яблок, питательностью и количеством витаминов в них.

По его словам, благоприятное воздействие яблок связано с мощными антиоксидантами флавонидами, которых в каждом фрукте содержится в 1,5 раза больше, чем в 75 граммах черники, в 2 раза больше, чем в чашке чая, в 3 раза выше, чем в апельсинах, и почти в 8 раз превосходят аналогичный показатель у бананов.

ICTV