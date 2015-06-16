Богатырева осуждена заочно - ГПУ

Об этом в интервью газете "Голос Украины" заявил Генеральный прокурор Виктор Шокин.

"Процедура специального расследования (заочного производства впервые реализована на практике. В суд внесено представление о заочном осуждении экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой и соучастника Александра Стащенко по факту завладения бюджетными средствами на сумму 6,5 млн грн в процессе закупок медицинских препаратов и оборудования. Процедура заочного осуждения применена также в отношении бывшего председателя Национального банка Украины, первого вице-премьер-министра и премьер-министра Сергея Арбузова. Его подозревают в хищении и присвоении государственных средств НБУ на сумму около 118 млн гривень", - рассказал он.

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Он также отметил, что в настоящее время Арбузов находится в розыске Интерпола, на счетах, принадлежащих ему и его жене, арестовано более 200 млн грн. Кроме того, по словам Генпрокурора, на исполнении у компетентных органов Латвии есть международное поручение Генпрокуратуры Украины, касающееся ареста на основании судебного решения денег Арбузова на сумму более 49 миллионов долларов.

Он также подчеркнул, что ни одного из бывших представителей власти не исключали из списка санкций.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля. Печерский суд Киева заочно избрал меру пресечения для Богатыревой в виде ареста.