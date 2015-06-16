На Донетчине начнет работать рабочая группа Минсоцполитики

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, об этом министр социальной политики Павел Розенко заявил во время телефонного разговора с председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлом Жебривским.

Читайте такжеТОП-5 наиболее нуждающихся оккупированных городов Донбасса

По словам Розенко, группу возглавил заместитель министра Валерий Ярошенко. В ее состав войдут представители департаментов министерства и руководство Пенсионного фонда.

Во время разговора Розенко отметил, что в связи со сложной ситуацией на Донбассе социальная помощь этому региону является приоритетным направлением в работе министерства.

Читайте такжеНа оккупированных территориях Донбасса не хватает самых необходимых продуктов

Среди первоочередных задач в социальной сфере он назвал своевременную выплату зарплат, пенсий и других видов социальной помощи, обеспечение гуманитарной помощью жителей Донецкой области и социальную защиту временно перемещенных лиц.

В свою очередь, Жебривский поблагодарил за готовность оказать необходимую помощь региону и найти совместные пути решения непростой социально-экономической ситуации.