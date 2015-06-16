USAID проведет оценку Национальной системы обеспечения лекарствами

Сегодня в Киеве начал работу семинар по оценке Национальной системы обеспечения лекарственными средствами (ОНСЗ).

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, в Украине такая система применяется впервые. Ее результаты дадут Правительству Украины факты, необходимые для принятия решений по усилению национальной системы обеспечения лекарственными средствами в рамках реформы системы здравоохранения.

Общая оценка системы обеспечения лекарственными средствами – это комплексный набор инструментов, который используется для определения зрелости возможностей и эффективности системы снабжения в сфере здравоохранения. Такое оценивание определяет ключевые пробелы в системе поставок как на уровне процесса, так и на уровне результата, с целью решения проблем эффективности как общих, так и в рамках отдельных функциональных сфер. Информация, полученная в результате такой оценки, может использоваться для научно обоснованного планирования, принятия решений и управления эффективностью.