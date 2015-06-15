Как улучшить обмен веществ

Обмен веществ замедляется к ночи, когда мы не употребляем пищу в течение 9-12 часов, пишет med2.ru. И когда вы отказываетесь от завтрака, вы тем самым сигнализируете своему метаболизму, чтобы он не активизировался, продолжал спать, организм решает, что ему нужно поберечь энергию до поступления пищи. Завтрак же стимулирует метаболизм, напоминая, что ему пора начать свою работу.

Зеленый чай - кладезь полезных веществ. Но главное - в зеленом чае содержатся полифенолы, которые очищают печень, помогая организму избавляться от токсинов, и термогеники - вещества, обладающие свойством сжигать жиры, обеспечивая метаболизму более эффективную работу.

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Сосредоточьтесь не на том ЧТО вы едите, а на том КАК вы это делаете. Процесс пищеварения начинается с того момента, как вы почувствовали запах блюда, которое собираетесь есть. Поэтому не перекусывайте, уставившись в монитор компьютера, не ужинайте перед телевизором и не завтракайте с газетой или журналом перед тарелкой. Сосредоточьтесь на процессе принятия пищи, ешьте не торопясь и тщательно пережевывая.

Разнообразие продуктов, конечно, необходимо нашему организму. Однако для завтрака можно сделать исключение. Обмен веществ вас вознаградит, если вы каждое утро будете есть геркулесовую кашу. А чтобы не было скучно, используйте добавку в виде фруктов, натурального йогурта. Свежевыжатый сок по утрам также приветствуется (можно разабавлять водой, если он слишком сладкий).

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В какое время -утром или вечером - вы будете заниматься физкультурой, большого значения не имеет. Хотя утренняя зарядка помогает запустить работу организма и выстроить уровень эндорфинов, которые на весь день обеспечат положительные эмоции и хорошее настроение. Но, с другой стороны, в районе 6-ти вечера мышцы максимально в тонусе, поэтому меньше вероятность получить растяжения или ушибы при занятиях спортом. К тому же в это время организм на пике бодрости, а это означает, что калории сжигаются быстрее. Чем активнее вы выполняете упражнения, тем активнее увеличивается мышечная масса, а значит уменьшается жировая. Чем больше мышечная масса, тем активнее метаболизм, так как калории расходуются для наращивания мышц, а не для накопления жира.

У вас совсем нет времени для прогулок или занятий физкультурой? Используйте доступные способы. Например, не пользуйтесь лифтом дома и в офисе. Если ваш офис или квартира находится слишком высоко, то можно несколько этажей подняться по лестнице, остальные - на лифте. Можно подниматься на лифте, а спускаться по лестнице. Точно так же с общественным транспортом - хотя бы пару остановок до дома или работы каждый день проходите пешком. Метаболизм обязательно отблагодарит вас в виде заметно постройневшей фигуры и хорошего настроения.

Кальций, цинк, селениум ускоряют обмен веществ и стимулируют работу лимфосистемы. Посоветуйтесь с терапевтом, диетологом или тренером по фитнесу какие витамины подходят именно вам .