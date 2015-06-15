"Автомайдан Тернополь" отправил в зону АТО автомобиль скорой помощи

Как сообщили УНИАН в организации, автомобиль Volkswagen Transporter передали для нужд 24-й бригады украинцы Франции. Местные «автомайдановцы» его отремонтировали и переделали для использования в качестве машины скорой помощи.

«Самое главное, что данный автомобиль полностью укомплектован всеми необходимыми для неотложной помощи средствами. Будем надеяться, что он достойно будет выполнять свое предназначение», – заявили «автомайдановцы».

Автомобиль освятили священники Кафедрального собора Тернополя.