"Автомайдан Тернополь" отправил в зону АТО автомобиль скорой помощи
09:27, 15 июня 2015Страна
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«Автомайдан Тернополь» отправил в АТО автомобиль скорой помощи, изготовленный на базе автомобиля Volkswagen Transporter.
Автомобиль полностью укомплектован всеми необходимыми для неотложной помощи средствами
Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в организации, автомобиль Volkswagen Transporter передали для нужд 24-й бригады украинцы Франции. Местные «автомайдановцы» его отремонтировали и переделали для использования в качестве машины скорой помощи.
«Самое главное, что данный автомобиль полностью укомплектован всеми необходимыми для неотложной помощи средствами. Будем надеяться, что он достойно будет выполнять свое предназначение», – заявили «автомайдановцы».
Автомобиль освятили священники Кафедрального собора Тернополя.
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