Украинец, который живет с ”итальянской” почкой

Александр - украинец с „итальянской” почкой, живет с семьей под Киевом. Тем, что до сих пор жив, он благодарен Италии. Александр хочет, чтобы в Украине не было безнадежно больных. Чтобы у нашей медицины была возможность спасать всех, кто нуждается в пересадке органов, чтобы люди с трансплантатами жилы долго полноценной жизнью. У Александра отказали обе почки. Как приговор – заключение врачей – пересадка имплантата и как можно быстрее. Такие операции делают уже и в Украине, - обнадеживали медики. Однако стоимость пересадки почки вместе с лечением была такой, что не хватило бы и проданной квартиры. Но надежда, как говорят, умирает последней. Куда только не обращались: и на предприятие, где работала жена, и в благотворительные организации, к друзьям и знакомым. Того мизера, что насобирали, хватило лишь на некоторые лекарства, чтобы как-то поддержать больной орган. Дни потянулись изнурительные и однообразные: два, а затем и три разы в неделю гемодиализ - единственное, что спасало измученный организм, и неугасающая вера и надежда. Помощь пришла неожиданно, когда состояние больного приближалось к критическому, и, как в сказке, под Рождество.

Киевская школа №130, где училась дочка Оля, поддерживала дружеские отношения с городом Вероной. На Рождественские праздники детей пригласили в Италию. Там девочка жила в итальянской семье. Хозяева - пожилые люди, но полны жизни, энергии и доброты, Марчелло и Бруна очень полюбили Олю. Когда узнали о смертельно больном папе, сразу же обратились за помощью к итальянской общественности. По итальянским законам, трансплантация органов иностранным гражданам запрещена. Здесь за дело взялись все небезразличные люди - от банкиров до издателей. Об этом Александр и его жена не могут вспоминать без слез. Украинцу дали разрешение на пересадку „итальянской” почки. Кровь для анализов передавали самолетом. А впоследствии в Италию прилетел и сам Александр с женой. Операция прошла успешно. И еще полтора года больной, на благотворительные пожертвования, жил в Италии, находясь под надзором врачей. Александр так и не выучил итальянского, говорит, что общался языком сердца. Ее понимают все. “В Италии мы оставили частицу души и любви”, говорят в семье Утниченко. По возвращении в Украину, семье еще долгое время посылали дорогостоящие лекарства. В настоящее время ситуация в нашей стране изменилась - лекарства обеспечивает государство. Да и специалисты прекрасные.

“У нас высококвалифицированные медики, - говорит Александр. - Жаль, что возможностей у них мало, и средств, и новейшего оборудования недостает. Опыт перенимать нужно ехать в Италию, в другие страны, где проблему по пересадке разных органов решают давно и успешно. Кстати, итальянские специалисты, меня оперировавшие, ознакомившись с медицинскими заключениями и назначениями киевских врачей признали их высокий профессиональный уровень”.