Министерство здравоохранения Украины, Национальный медицинский университет имени О.О.Богомольца приглашают принять участие в работе научно-практической конференции "Проблемы выявления, диагностики, лечения и профилактики туберкулеза", которая состоится 11 апреля 2008 года.

Открытие конференции: 11 апреля 2008 года в 10 часов в Зале коллегии Минздрава Украины, ул. Грушевского, 7, г. Киев, 01021.

Программа научно-практической конференции "Проблемы выявления, диагностики, лечения и профилактики туберкулеза"

9.00-10.00 Регистрация участников конференции

10.00 Открытие конференции

Вступительное слово к участникам конференции

Князевич в.М., Министр здравоохранения Украины

Преодоление эпидемии объединенных заболеваний - туберкулеза и ВИЧ-инфекции в Украине - неотложный вопрос сегодняшнего дня

Профессор Петренко В.И, председатель Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным болезням

Современное состояние проблемы сочетания туберкулеза и ВИЧ/СПИДа

Профессор Процюк Р.Г., кафедра фтизиатрии с курсом пульмонологии, Национальный медицинский университет имени О.О.Богомольца

Презентация "Клинического протокола предоставления медицинской помощи больным с объединенными заболеваниями - туберкулезом и ВИЧ-инфекцией" Тарасенко о.Р., к.м.н., и.о. директора Всеукраинского центра контроля за туберкулезом

Эффективность лечения больных с объединенными заболеваниями - туберкулезом и ВИЧ-инфекцией - в условиях стационара Профессор Мельник В.П., заведующий кафедры фтизиатрии и пульмонологии, Медицинский институт Украинской ассоциации народной медицины

Первичная медикаментозная резистентность при туберкулезе в разных возрастных группах населения в условиях эпидемии

Профессор Сахелашвили М.І., кафедра фтизиатрии и пульмонологии, Львовский национальный медицинский университет им. Д. Галицкого