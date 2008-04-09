“Современные аспекты рационального питания”

В г. Киев, 10-11 апреля состоится научно-практическая конференция с международным участием “Современные аспекты рационального питания” Организаторы: "Государственный научно-исследовательский центр по проблемам гигиены питания" 01042, Киев, Чигорина, 18. Тел. (044) 284-51-21 Приглашены к участию: представители России, Нидерландов, Германии, Минздрава и АМН Украины, научно-исследовательских учреждений, профильных кафедр высших учебных заведений, медицинские работники соответствующей профессии, студенты, молодые ученые; представители СМИ, общественных организаций

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