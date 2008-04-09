“Инновационные технологии в хирургии”

В г. Полтава, 10-11 апреля состоится научно-практическая конференция с международным участием “Инновационные технологии в хирургии” (ІV Склифосовские чтения) Организаторы: Высшее государственное учебное заведение Украины “Украинская медицинская стоматологическая академия”. 36024, Полтава, ул. Шевченко, 23. Тел. (05322) 2-68-74 Приглашены к участию: представители США, России, Польши, Молдовы, Минздрава и АМН Украины, научно-исследовательских учреждений, профильных кафедр высших учебных заведений, медицинские работники соответствующей профессии, студенты, молодые ученые; представители СМИ, общественных организаций

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