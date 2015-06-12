Чечеткин заявляет, что пожар на нефтебазе абсолютно не повлиял на здоровье людей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель ГСЧС Николай Чечеткин, докладывая на заседании правительства.

Он призвал прекратить спекуляции по поводу причинения пожаром "непоправимого экологического вреда природной среде и здоровью населения".

"Реальное негативное воздействие на природную среду незначительное. А что касается Киева, негативное влияние на экологию города и здоровье населения полностью отсутствует", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области началась вечером 8 июня. Ликвидация пожара проходит до сих пор. В результате пожара погибли 5 человек и еще 15 – пострадали.