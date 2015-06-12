В результате пожара на нефтебазе в Киевской области погибли 5 человек - Минздрав

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Министерства здравоохранения Украины.

Как отметили в Минздраве, 4 – погибли на месте; 1 – умер в лечебном учреждении; 5 – медицинскую помощь оказана амбулаторно; 10 человек находятся на стационарном лечении.

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Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул вечером 8 июня. Ликвидация пожара продолжается до сих пор.