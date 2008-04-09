Как избавиться от косточек на пальцах ног?

Лечить эту "некрасивую" болезнь очень тяжело, проблематично и достаточно долго. Но и опускать руки не стоит. Прежде всего нужно нормализовать деятельность печени, поджелудочной железы, пополнить свой организм микро- и макроэлементами. Диета, бальнеотерапия, фитотерапия - вот необходимый комплекс для борьбы с этой болезнью.

Можно посоветовать такие фитосредства: плоды шиповника коричного, корни цикория дикого, почки тополя черного, листьев первоцвета весеннего, столбики кукурузы обычной.

Возьмите по 1 ст. л. каждого компонента, добавляйте 250 мл кипятка, кипятите 5 мин, настаивайте 4 часа и употребляйте по 50-100 мл 3-4 разы в сутки за 30 минут до еды. На протяжении всего курса лечения (1,5-2 мес.) делайте ванны для ног (3-4 раза в неделю). По 10 ст. л. листьев тополя черного, березы бородавчатой, травы мелиссы и чебреца залейте 3 л воды, кипятите 5 минут, несколько часов настаивайте и добавляйте в ванну. Температура воды для ванны (при отсутствии отеков ног) не должна превышать 40°С (оптимальная температура 30-35°С). Если ноги отекают, ванны должны быть едва теплыми. Длительность таких процедур в любом случае 15-20 минут.