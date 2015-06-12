В Харькове после посещения кафе 6 человек заболели сальмонеллезом

Об этом сообщили УНИАН в главном управлении Госсанэпидслужбы Украины в Харьковской области.

По сведениям СЭС, при опросе пострадавших было установлено, что все они 1 июня посетили кафе «Кристалл».

Все заболевшие были госпитализированы в Харьковскую областную клиническую инфекционную больницу и Харьковскую областную детскую клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит. В настоящее время установлен заключительный диагноз 6 заболевшим: сальмонеллез.

Читайте такжеВ Чернигове растет заболеваемость сальмонеллезом

"Больные получают необходимое лечение, состояние здоровья имеет положительную динамику. С целью установления причин и факторов возникновения заболеваний специалистами Госсанэпидслужбы проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации вспышки: лабораторные исследования объектов окружающей среды (пищевые продукты, смывы, вода), обследование работников кафе, проведена заключительная дезинфекция, за контактными установлено медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении.