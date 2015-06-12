В Харькове после посещения кафе 6 человек заболели сальмонеллезом
В Харькове с кишечным отравлением после посещения кафе госпитализировали 7 человек, в том числе одного ребенка. У 6 заболевших диагностирован сальмонеллез.
Об этом сообщили УНИАН в главном управлении Госсанэпидслужбы Украины в Харьковской области.
По сведениям СЭС, при опросе пострадавших было установлено, что все они 1 июня посетили кафе «Кристалл».
Все заболевшие были госпитализированы в Харьковскую областную клиническую инфекционную больницу и Харьковскую областную детскую клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит. В настоящее время установлен заключительный диагноз 6 заболевшим: сальмонеллез.
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"Больные получают необходимое лечение, состояние здоровья имеет положительную динамику. С целью установления причин и факторов возникновения заболеваний специалистами Госсанэпидслужбы проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации вспышки: лабораторные исследования объектов окружающей среды (пищевые продукты, смывы, вода), обследование работников кафе, проведена заключительная дезинфекция, за контактными установлено медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении.