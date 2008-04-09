Когда какие лекарства лучше принимать?

В первую очередь нужно знать принцип приема лекарственных средств разного происхождения. Для этого необходимо выходить из такого общего правила: если лекарственное средство принимается до еды, то оно имеет стимулирующий эффект, если во время еды - потенцирует те ферментативные процессы, которые происходят в желудке. После еды - активирует пищеварительные железы, которые переваривают пищу и обеспечивают всасывание препаратов на уровне поджелудочной железы, печени, желчного пузыря и кишечника.

Поэтому, если человек болеет болезнью, связанной со сниженной секреторной функцией желудка (гастрит, полипоз желудка, инфекционные заболевания и тому подобное), лекарства нужно принимать до еды. Учитывая, что некоторые препараты могут растворяться под воздействием желудочного сока, те, что выпускаются в капсулах, нужно принимать, не растворяя в воде.

Если у больного гастритом с повышенной секреторной функцией, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, препараты стоит принимать за 1,5-2 часа до еды.

В случае воспалительного процесса поджелудочной железы, хронического панкреатита, хронического холецистита, хронического гепатита для стимуляции этих пищеварительных органов целесообразно принимать препараты, особенно ферментные, через 1-1,5 часа после еды. Обычно в такой период принимают и препараты, действующие на патологические процессы в тонкой или толстой кишке.

Лекарственные растения в виде водных или спиртных вытяжек лучше принимать за полчаса до еды. Тогда они эффективнее всасываются в кишечнике.