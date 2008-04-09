В Украине можно предотвратить 155 тысяч смертей в год - эксперт

По результатам исследований, в Украине каждый год, влияя на факторы окружающей среды, можно предотвратить 155 тысяч смертей. Это составляет 19% от общей смертности в нашей стране. Об этом заявил руководитель Бюро ВОЗ Игорь Поканевич.

«Украина находится в первой пятерке среди стран Европы по количеству заболеваний и смертей, связанных с факторами окружающей среды. Чтобы улучшить экологическую ситуацию в стране и снизить тот показатель, который на сегодня очень высокий, большую роль должно играть не только Министерство здравоохранения, но и Министерство экологии, и Министерство чрезвычайных ситуаций», - сказал он.

Поканевич считает, что необходимо информировать врачей и население о рисках, связанных с факторами окружающей среды, и о рисках, которые связаны с изменением климата: «Это и повышение температуры, и периодические похолодания, и наводнения, и распространение инфекционных заболеваний. Кроме того, разрабатывать такие интервенции, как снабжение населения чистой безопасной водой, обеспечение мест, где люди могли бы проводить время, когда высокая температура, или наоборот, обеспечение их обогревателями, если это резкое снижение температуры».

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