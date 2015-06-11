Заблокирована гуманитарная помощь для сотен тысяч мирных жителей Донбасса - штаб Ахметова

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, уже восемь дней автоколонна с продуктами не может доставить их в Донецк для нуждающихся жителей оккупированых территорий востока страны.

В штабе отметили, что причина в закрытии пунктов пропуска в секторе «Б». По словам директора Штаба Григория Колдунова, под угрозой голода оказались сотни тысяч мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

«Эскалация военного конфликта привела к тому, что Гуманитарный штаб не может пересечь линию соприкосновения и доставить продукты для мирного населения Донбасса, которое за ней находится. Та автоколонна с продуктами, которая выехала из Днепропетровска в Донецк еще 3 июня, продолжает курсировать между городами в поисках коридора. Пункты пропуска в секторе «Б» закрыты, пункт в секторе «С», в Артемовске, пропускает только частные лица и не приспособлен для грузовых перевозок. Мы обращались к начальнику Генштаба ВС Украины Виктору Муженко с просьбой в содействии пропуска наших грузов в секторах «Б» или «С», в зависимости от того, какие из них открыты", - сказал Колдунов.

Он отметил, что на сегодня 26 автомобилей с продуктами находится под пунктом пропуска в Марьинке.

"Утром пропускной пункт ненадолго возобновил работу, но пока машины прибыли к таможне – снова закрылся из-за возобновления обстрелов. Наша автоколонна ждет развития событий, время есть до 20:00, окончания периода пропуска через линию соприкосновения. Уже больше недели Штаб Ахметова не может доставить продукты на неподконтрольные украинской власти территории Донбасса.Объем заблокированной помощи составляет 175 тысяч наборов выживания для взрослых и 10 тысяч для детей. В связи со срывом плановых поставок продуктов в логистический центр Гуманитарного Штаба на стадионе «Донбасс Арена» сегодня треть пунктов выдачи в зоне АТО уже закрыты", - сказал Колдунов.

«Мы выстроили систему предоставления гуманитарной помощи мирным жителям Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, которая основана на ритмичности поставок продуктов питания на логистические центры. На сегодня эта ритмичность нарушена. Как следствие – в логистическом центре Штаба в Донецке нет запасов продуктовых наборов, на территории неподконтрольной украинской власти закрываются наши пункты выдачи помощи. Но мы видим и решение этой проблемы – перепрофилирование одного из пунктов пропуска через линию соприкосновения специально под гуманитарные грузы для мирного населения Донбасса, как от международных, так и украинских организаций. Таким пунктом, к примеру, может быть пункт в Волновахе. Разделив поток коммерческих и некоммерческих грузов, мы будем понимать, что гуманитарная помощь беспрепятственно и без ограничения в сроках будет доходить до мирного населения, оставшегося на неподконтрольных Украине территориях. Мы будем искать любые возможности,чтобы помочь людям, которые оказались в беде, выжить. Позиция Рината Ахметова остается неизменной - Гуманитарный штаб помогал, и будет помогать мирным жителям Донбасса», - заявил Колдунов.