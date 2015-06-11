В результате пожара на нефтебазе под Киевом погибли 4 человека и 14 пострадали - Минздрав

В результате пожара на нефтебазе в пгт Глеваха Васильковского района Киевской области погибли четыре человека и 14 пострадали.

Об этом Министерство здравоохранения Украины сообщает на своей странице в Facebook.

«Согласно информации Киевского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в селе Крячки Васильковского района, в результате пожара на нефтяных складах «БРСМ Нафта», по состоянию на 8.30 11.06.2015 г. число пострадавших составляет 18 человек. Из них три человека погибли на месте; один – скончался в лечебном учреждении; четырем – медицинская помощь оказана амбулаторно; 10 человек находятся на стационарном лечении.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе «БРСМ-Нафта» в Васильковском районе Киевской области вспыхнул вечером 8 июня. Ранее сообщалось о пяти погибших и 12 пострадавших.

10 июня в результате пенной атаки спасатели потушили один резервуар, продолжалось тушение еще пяти цистерн.

По состоянию на 10.00 11 июня продолжает гореть одна емкость с топливом объемом 900 куб м. и 13 емкостей объемом 50 куб. м.

По факту гибели людей во время пожара на нефтехранилище в Васильковском районе Киевской области открыто уголовное производство по ч.2 ст.275 (нарушение правил безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.