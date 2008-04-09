Половина украинок рискует во время беременности и родов

Около половины женщин в Украине страдают заболеваниями, которые в значительной мере усложняют течение беременности и ограничивают возможность выносить и родить ребенка, заявил в интервью «ЗН» руководитель отделения внутренней патологии беременных Института педиатрии профессор Владимир Медведь.

«Частота различной экстрагенитальной патологии среди беременных женщин, несмотря на их молодой возраст, очень высока и составляет 35–50%, а по некоторым данным — 60% и выше», — сообщил он.

По словам эксперта, в украинской медицинской практике термин «экстрагенитальная патология» обозначает заболевания, которые не связаны с акушерством, но в значительной мере ограничивают возможность женщины выносить и родить ребенка.

«Это, например, эссенциальная артериальная гипертензия, пороки сердца, кардиомиопатии, болезни почек, сахарный диабет и многие другие», — уточнил профессор.

В то же время, добавил он, значительный дает возможность рожать женщинам, которым сравнительно недавно беременность не рекомендовалась. «Сейчас возможности медицины настолько изменились, что те, кому 25–20, даже 15 лет назад беременность была противопоказана, сегодня имеют возможность стать матерью», — отметил Владимир Медведь.