В Ивано-Франковске будут реконструировать онкодиспансер

13:00, 09 апреля 2008
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Средства выделила облгосадминистрация

332 тысячи гривен выделила из областного бюджета Ивано-Франковская облгосадминистрация на реконструкцию онкологического диспансера в городе Ивано-Франковске.

Об этом сообщили в пресс-службе головы областного совета.

Средства из бюджета развития областного бюджета пойдут на продолжение работ по реконструкции помещения онкодиспансера - через главного распорядителя - главного управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ОГА.

domik.net

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