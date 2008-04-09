В Ивано-Франковске будут реконструировать онкодиспансер

332 тысячи гривен выделила из областного бюджета Ивано-Франковская облгосадминистрация на реконструкцию онкологического диспансера в городе Ивано-Франковске.

Об этом сообщили в пресс-службе головы областного совета.

Средства из бюджета развития областного бюджета пойдут на продолжение работ по реконструкции помещения онкодиспансера - через главного распорядителя - главного управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ОГА.

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