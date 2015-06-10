Закрыт пункт выдачи наборов выживания от Штаба Ахметова в Донецкой области

Это второй пункт, который был вынужден прекратить выдачу продуктов мирным жителям Донецкой области на территории неподконтрольной украинской власти из-за нехватки наборов на складе в Донецке. Вчера, 9 июня, Штаб Ахметова прекратил выдавать детские наборы на «Донбасс Арене».

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С 3 июня, по причине обострения военного конфликта и закрытия пропускных пунктов в секторе «Б», Гуманитарный штаб не может доставить продукты в логистический центр в Донецке для самых социально незащищенных категорий мирных жителей Донбасса на неподконтрольных Украине территориях.

За это время Штаб Ахметова не смог осуществить плановые поставки 175 тысяч взрослых наборов выживания и 10 тысяч детских наборов. В Курахово ожидает отправку автоколонна с продуктами из 26 машин, которая приостановила свое движение в Донецк еще неделю назад.