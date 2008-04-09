На Харьковщине может вспыхнуть эпидемия малярии

Специалисты не исключают, что в Украине, в частности в Харьковской области, вскоре может возникнуть местная малярия.

Как передает корреспонденту УНИАН, такое мнение выразил главный государственный санитарный врач Харьковской области Иван КРАТЕНКО в ходе дискуссии, которая прошла в пресс-центре «Майдан Свободы» в рамках Всемирного дня здоровья под лозунгом «Защитим здоровье от глобальных изменений климата».

Специалисты выразили обеспокоенность ухудшением состояния здоровья населения, которое связано как с глобальными изменениями климата, так и с другими факторами, в частности, экологическими проблемами, неправильным питанием и образом жизни большинства граждан и тому подобное.

Выражая тревогу в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, И.КРАТЕНКО отметил: «Мы замечаем, что в Украине и в Харьковской области изменяется микромир. Зоологи отдела особенно опасных инфекций, которые изучают численность грызунов, отмечают, что за последние годы их количество увеличилось в 6-8 раз. А грызуны являются переносчиками разных инфекционных болезней. Также не понятной является ситуация с вирусом гриппа, который за последние 6-7 лет очень быстро изменяется под воздействием изменений в природе. Мы заметили увеличение заболеваемости населения паразитозами, причем такими, которые раньше мы не фиксировали. Мы на грани того, что в Украине и в Харьковской области может возникнуть местная малярия, потому что очень интенсивно размножаются комары, которые являются переносчиками этой болезни».

В то же время И.КРАТЕНКО выразил обеспокоенность массовой автомобилизацией, которая несет серьезную угрозу окружающей среде и здоровью населения. По его словам, уже сегодня харьковские врачи отмечают, что дети, которые живут в домах вдоль автомобильных путей с интенсивным движением, не имеют иммунного ответа на те вакцины, которые им вводят.

По словам И.КРАТЕНКА, по показателям здоровья, украинская нация отстает от среднеевропейских показателей практически по всем параметрам. «Мы впереди всей Европы по показателям смертности, поскольку ежегодно население Украины уменьшается на 380-400 тысяч людей. Кроме того, 16,8 миллионов украинцев, то есть почти все взрослое население страны, имеют сердечно-сосудистые заболевания», - сказал И.КРАТЕНКО.

Одной из причин такой ситуации он назвал неправильное питание людей, в частности употребление жирной и некачественной пищи.