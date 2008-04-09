Украинцы переплачивают за лекарства почти в пять раз

В Украине лекарственные препараты продаются с наценкой, которая в среднем составляет 480%, сообщили в Украинском институте общественного здоровья.

По словам сотрудника института Дениса Полтавца, новые данные были получены в результате исследования украинского фармацевтического рынка.

И оказалось, что некоторые группы лекарственных препаратов в Украине дороже в девять раз, при том, что средняя мировая наценка допускает увеличение цены лишь в 2-2,5 раза.

По мнению Полтавца, такая ситуация связана с продажей препаратов, которые еще не прошли регистрацию в нашей стране. Он также сообщил, что из списка в 18 тыс. лекарственных средств порядка 4,5 тыс. не прошли соответствующую проверку, но поступили в продажу.

Следует отметить, что эксперты также выяснили, что за последние шесть лет употребление лекарственных средств среди украинцев выросло в три раза.

Согласно данным Государственного комитета статистики Украины, каждый восьмой житель страны не удовлетворен состоянием своего здоровья и чувствует себя больным.

Как сообщают эксперты, Украина за последние десять лет потеряла около 4 миллионов человек, но больше всего опасений вызывает повышенная смертность мужчин.

К тому же, украинцы по продолжительности жизни занимают предпоследнее место среди стран Европы, опережая лишь Россию.

korrespondent.net