Недостаток витаминов и хронические заболевания

Витамины нужны человеку в любом возрасте, но особенно важно регулярное обеспечение витаминами и минералами в детском и юношеском возрасте, в период бурного роста, формирования и развития всех органов и систем, что является залогом здоровья в дальнейшем. Высокий уровень обмена веществ у детей не только поддерживает жизнедеятельность, но и обеспечивает рост и развитие детского организма, что требует достаточного и регулярного поступления микронутриентов.

Неполноценное питание и тем более голодание детей, особенно в периоды интенсивного роста, недопустимо, так как это всегда сказывается на их способности к обучению, влияет на здоровье и рост. Особую группу риска по дефициту витаминов составляют дети в возрасте до 3 лет; от 5 до 7 лет и в 11-15 лет.

Помимо возрастных критических периодов факторами риска развития гиповитаминозов являются: чрезмерные физические нагрузки, наличие острых инфекционных заболеваний вирусного или бактериального генеза; наличие хронической патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, почек и др.; регулярный прием некоторых лекарственных препаратов (фенобарбитал, диуретики, слабительные и др.), а также низкий социально-экономический уровень и проживание в экологически неблагоприятной обстановке.

Данные регулярно проводимых профилактических осмотров свидетельствуют о том, что большинство школьников страдают хроническими заболеваниями пищеварительной, кроветворной, костно-мышечной и эндокринной систем. Важную роль в формировании хронических заболеваний играет недостаточная обеспеченность витаминами в раннем возрасте.

Результаты проводимых Институтом питания Российской академии медицинских наук обследований детей разного возраста свидетельствуют о широком распространении гиповитаминозов, которые хотя и не сопровождаются выраженными симптомами, но отрицательно сказываются на росте и развитии детей, снижают физическую и умственную работоспособность, сопротивляемость различным заболеваниям, усиливают отрицательное воздействие на организм неблагоприятных экологических факторов, нервно-эмоционального напряжения и стресса, приводят к развитию обменных нарушений и хронических заболеваний.

Недостаток витаминов может сопровождаться снижением аппетита и работоспособности, повышенной утомляемостью или возбудимостью (часто плаксивостью), нарушением сна, снижением остроты зрения, появлением раздражительности, головной боли, кровоточивости десен, сухости кожи и др. Кроме того, могут наблюдаться снижение гемоглобина в крови, а также нарушения нормального функционирования желудочно-кишечного тракта.