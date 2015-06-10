В украинской медицине не происходит реальных реформ - эксперты

В украинской медицине не происходят реальные реформы.

Об этом заявили эксперты - участники пресс-конференции в УНИАН, на которой была презентован ежегодный доклад правозащитных организаций «Права человека в сфере здравоохранения – 2014».

По словам главы общественной организации «Институт правовых исследований и стратегий» Андрея Роханского, 2014 год прошел в ожидании реформы системы здравоохранения, которая так и не началась.

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Он подчеркнул, что реформа системы здравоохранения не может начаться без изменния статьи 49 Конституции Украины и пересмотра решения Конституционного суда 2002 года, препятствующего внедрению платной медицины.

«Все пути эффективного медицинского страхования будут наталкиваться на решение Конституционного суда и 49-ю статью Конституции. Но за год я не увидел у народных избранников желания изменять такую социально важную для их электората статью Конституции. Кто на это решится, тот и станет зачинателем реформ в здравоохранении», - отметил Роханский.

Представитель благотворительного фонда «Пациенты Украины» Дмитрий Шерембей заявил, что с приходом нового главы Минздрава Александра Квиташвили и его заместителей ничего не изменилось.

«Я бы запретил Министерству здравоохранения заниматься реформами, потому что за этим слоганом они не выполняют свои прямые функциональные обязанности. Впервые в Украине заблокированы все региональные закупки лекарств, не начаты национальные и международные закупки. Уже шестой месяц (года). Коррупционный мотив – затянуть до седьмого месяца 2015 года, чтобы сказать: теперь международные организации не успеют медикаменты в Украину, мы будем покупать по старым схемам. Старые схемы простые, как в 2014 горьком году люди потеряли лечение. Толерантное отношение к бестолковости управителей, которые там сидели, привели к горю сотен тысяч людей», - сказал Шерембей.

Он убежден, что реформы в медицине осуществимы, если бы была воля руководителей ведомства к изменениям в системе. «С начала года можно было сделать по одному шагу в сторону реформы. Для этого не нужно дополнительных денег, ничего. Требовалось только желание, выполнение банального плана. Но для этого нужно было стать на горло всей коррупции в Украине и месяц за месяцем лишать их нелегального дохода», - сказал Шерембей.