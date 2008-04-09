Самые вредные для здоровья места в доме

Проанализировав массу исследований, американские журналисты составили рейтинг самых вредных для здоровья человека мест в доме. Как оказалось, то, как человек обустраивает свое жилье, оказывает большое влияние практически на все показатели здоровья - от эмоционального настроения до состояния зубов и желудка.

По мнению медиков, одно из самых опасных для человека мест - это ванная комната, особенно если там рядом с умывальником хранится зубная щетка. Профессор микробиологии Аризонского университета утверждает, что в среднем в раковине на квадратном дюйме обитает около трех миллионов микробов. Ученые советуют держать зубную щетку подальше от умывальника, лучше всего - в закрытом шкафчике.

Не меньшую опасность представляет и прихожая, где обычно люди ставят обувь. Оказывается, на подошве любой обуви, даже если ее тщательно вытереть, всегда остаются частицы пыли и грязи, которые могут вызвать сильную аллергическую реакцию. Поэтому составители рейтинга советуют прятать обувь в специальном обувном шкафу, или хранить ее за дверью вне квартиры.

Американские журналисты уверены, что большую опасность для здоровья человека представляет холодильник, так как неправильно замороженные продукты в лучшем случае могут привести к пищевому отравлению. Особенно опасно замораживать еще горячую еду, так как в этом случае пища охлаждается неравномерно, благодаря чему создается благоприятная среда для размножения болезнетворных микробов.

"24"