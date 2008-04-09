Как обуздать свой аппетит?

Наверное, многим женщинам приходилось сталкиваться с проблемой лишних килограммов, которые так некстати появляются за зиму.

А ведь пляжный сезон и время отпусков совсем рядом, ведь весна уже в самом разгаре. Как же обуздать аппетит, ведь хорошая хозяйка, как правило, любит готовить не только для своих близких, но и сама не прочь побаловать себя чем-нибудь вкусненьким. А, следовательно, любые диеты доставляют им дискомфорт.

Так что следует предпринять в этом случае? Главное, следует четко осознавать ту мысль, что мы едим не желудком, а мозгом, которым в состоянии управлять самостоятельно. Поэтому нам достаточно соблюдать ряд несложных правил и все встанет на свои места. Не стоит ходить за продуктами на рынок или в магазин на голодный желудок, в этом случае искушений купить много лишней и калорийной еды будет значительно меньше. Завтракать следует обязательно, так как еще «спящий желудок» не особо капризничает по поводу того, что вы едите, поэтому насытить его не составляет большой проблемы.

На ужин можно позволить себе чего-нибудь вкусненького, но в ограниченном количестве. И делать это следует, не сидя перед телевизором, когда вы не можете контролировать количество съеденного, а в семейном кругу или в компании друзей.

Это позволит вам контролировать свой аппетит, заменив его приятным общением.

Сбавить аппетит можно, закусывая чем-то кислым или с привкусом горчинки.

Кислота способствует повышению температуры, одновременно с этим усиливая обменные процессы, вызывая учащенное сердцебиение и повышая давление.

А в результате происходит снижение аппетита.

Своевременно занимайтесь лечением любых заболеваний, так как организму требуется «заедать» проблему, а это не может способствовать сохранению фигуры.

Обязательно с любовью относитесь к себе, излучайте позитив и хорошее настроение.

Воспользуйтесь гидромассажем, который снижает аппетит в вечерние часы и поможет решить проблемы со спокойным сном, снимая раздражительность и нервозность. Помимо удовольствия вы еще получите и оздоровительный общеукрепляющий эффект. Тем более, что под струями воды при таком массаже разбиваются жировые отложения. Поверьте, все эти рекомендации позволят вам выглядеть здоровее, стройнее и моложе.