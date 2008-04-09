В роддомах появятся психологи

- У нас до сих пор нет психологической помощи беременным женщинам, - рассказала главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома (Беларусь) Ольга Лобачевская. - А им так нужна поддержка: профилактика неврозов до родов, помощь после родов. Ведь молодые мамы испытывают тяжелейший стресс, страдают от послеродовой депрессии. Психолог будет консультировать тех, кому будет нужна его помощь, а не проверять всех поголовно.

- Такие психологи очень нужны! - обрадовалась Ольга Васюк, которая как раз сейчас ждет ребенка. - Мне просто повезло - у меня одновременно забеременели почти все лучшие подруги. Есть с кем посоветоваться, кому поверить свои страхи. Поначалу очень сложно психологически перестроиться, понять, что эти два сантиметра, на которые вырос живот, - это твой ребенок. Поменять привычки, образ жизни. Я до сих пор не знаю, как привыкнуть к этой мысли - может, кроватку заранее купить? И вообще нужно понять, что с тобой происходит. Первые три месяца у тебя буквально едет крыша, необходимо, чтобы кто-то успокаивал тебя, объяснял, что это гормоны, стресс… А еще психологическая помощь очень нужна папам. Чтобы они поняли, что состояние взвинченности для будущей мамы - нормально! Что это не сумасшествие, а перестройка организма. Хорошо бы, чтоб психолог работал не только с мамами, но с парой.

Штатные психологи появятся в родильных отделениях уже до конца текущего года. Откуда будут набирать специалистов и на какую зарплату смогут рассчитывать психологи, пока неизвестно.

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